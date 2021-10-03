Masrawy logo white

​الإسكان والهجرة توقعان برتوكول تعاون لتدريب الشباب في قرى "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"

07:28 م الأحد 03 أكتوبر 2021
​الإسكان والهجرة توقعان برتوكول تعاون لتدريب الشباب في قرى "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الهجرة بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ تدريب وتأهيل للشباب في قرى "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

حضر توقيع البروتوكول الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والسفيرة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن بروتوكول اليوم تعاون جديد بين الوزارتين من خلال برامج التدريب التي ستنفذ من خلال توقيع البروتوكول وستتضمن التوعية بإخطار الهجرة غير الشرعية بجانب العديد من الأنشطة التدريبة.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مشروع، إن مشروع حياه كريمة اكبر بكثير من فكرة تنفيذ مشروعات مرافق من محطات مياه وشبكات كهرباء وطرق، لكن هذا المشروع نهضة تجارية وصناعية وحضارية لـ٥٠% من الشعب المصري.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات بحجم استثمارات 700 مليار جنيه، لافتا إلى أن الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات تسير وفقا للمستهدف.

عاصم الجزار نبيلة مكرم حياة كريمة مراكب النجاة

الخبر التالى:

​حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. "تشريعية النواب" توافق على تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا