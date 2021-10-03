السيسي يوجه باستكمال تطعيم جميع الطلاب والعاملين بلقاح كورونا

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية الاستكمال السريع لتطعيم كافة الطلاب الجامعيين والعاملين في قطاع التعليم ضد فيروس كورونا، مع مراعاة الاستمرار في الالتزام الكامل بكل الاحتياطات الاحترازية والوقائية، بهدف ضمان أمن وسلامة الكوادر التعليمية والطلاب وأسرهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.