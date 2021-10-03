نجدد العهد.. وزير الشؤون النيابية للنواب: أنتم قادرون على تحقيق آمال الشعب

كتب - نشأت علي

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة تجدد العهد والميثاق بأن تكون داعمًا لمجلس النواب، في أداء مهامه، مؤكدًا أن نواب البرلمان قادرون على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأوضح فؤاد، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن دور الانعقاد الماضي، شهد العديد من الإنجازات الرقابية والتشريعية التي حققها مجلس النواب، الذي أظهر للعالم كله الوجه الحقيقي للديمقراطية المصرية، التي تؤكد أن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها.

وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن الحكومة ألقت بيانًا حول برنامجها وما تمكنت من إنجازه فيه في كل الجوانب المختلفة والمستهدف تحقيقه، مشيرًا إلى أنه حرصًا من الحكومة على التعاون مع المجلس، عمل كل في اختصاصاته على تنفيذ بيان الحكومة.

وأوضح فؤاد أن رئيس الوزراء وجه بالتعاون المطلق مع النواب بشكل مباشر أو من خلال مكاتب الاتصال السياسي، والعمل على إنجاز طلبات النواب.

وتابع وزير شؤون المجالس النيابية: إذ أنقل إليكم تهنئة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أحمل لكم رغبة الحكومة في استكمال التعاون وإنجاز ما تبقى من برنامجها وفقًا لرؤيتكم التشاورية.

ونوه فؤد بأنه يثمن الدور التشريعي لمجلس النواب، الذي يرأسه شيخ من شيوخ القضاء الذي أدار جلسات المجلس ببراعة واقتدار، وكانت تدخلاته هي المرشد للحكومة قبل أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل على استرداد مصر مكانتها بين الأمم تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القوي الأمين، الذى انطلق بالدولة المصرية وصارت واحدة من الدول التي لها مكانتها الدولية والإقليمية.