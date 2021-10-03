48 ساعة وينتهي التقديم.. كل ما تريد معرفته عن الحجز في شقق "سكن لكل المصريين"

كتب-محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فترة مد رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق غدا الاثنين، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، وتعتبر هذه الفرصة الأخيرة بعد مد فترة التقديم ثم فترة أخرى لرفع المستندات.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن هذه الفترة جاءت لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز، ولم يقوموا بالتسجيل والحجز من رفع مُستنداتهم على الموقع، حرصاً من الصندوق على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

- ويتم رفع الاوراق عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنـا. أضغط هنا

- يقوم المتقدم لحجز شقة ضمن المشروعات المطروحة الإسكان بإنشاء حساب بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق عن طريق الضغط على زر تسجيل أعلى الصفحة.

- ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يجرى إرساله برسالة نصية.

- الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

- قيام المتقدم للحجز بمليء بيانات الطلب.

- إرفاق المستندات المطلوبة pdf بحد أقصى 2 ميجا.

- بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة تم ارسال طلبك بنجاح.

وبعد انتهاء التقديم، ينتظر المتقدمين إعلان الأسماء المستوفيه للشروط، ومن قام بإرسال الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتورني، كما يتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

وبعد إعلان أسماء المستفيدين الشروط، وينقيم الحاجزين إلى جزئين الأول للشقق التي سيتم تسليمها فوريا حيث يبدأ الاستعلام عن المتقدمين أما الشقق التي سيتم تسليمها بعد 3 سنوات يتم سداد أول قسط ربع سنوى ويستمر ذلك لمدة 12 قسط على 36 شهرًا.

وقبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة، تبدأ مرحلة الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معا، وفي حالة مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

المرحلة الأخيرة والتي تتعلق بالبنك، حيث يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد الأقساط الشهرية وإمضاء العقود بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وتكون مع جهاز المدينة التي تتواجد به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤول عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.