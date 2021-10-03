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منظومة النظافة الجديدة.. 8 تعليمات مهمة لسكان 9 أحياء بالمنطقة الشرقية في القاهرة

03:30 م الأحد 03 أكتوبر 2021
منظومة النظافة الجديدة.. 8 تعليمات مهمة لسكان 9 أحياء بالمنطقة الشرقية في القاهرة

منظومة النظافة الجديدة

كتب- محمد نصار:

أصدرت شركة "إنفيرو ماستر" إحدى شركات النظافة الجديدة في القاهرة، مجموعة من الإرشادات للمواطنين من أجل تنظيم العمل وفقا للمنظومة الجديدة.

وتتولى الشركة بحسب العقد المبرم بينها وبين محافظة القاهرة أعمال كنس الشوارع والميادين العامة، وأعمال النظافة، وتجميع القمامة من المنازل والصناديق العامة.

كما تتولى الشركة مسؤولية النظافة في أحياء المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة وتشمل: مصر الجديدة، مدينة نصر شرق، مدينة نصر غرب، النزهة، المطرية، عين شمس، السلام أول، السلام ثان، والمرج.

وطالبت الشركة المواطنين بالتقيد بالإجراءات التالية:

1- وضع النفايات في كيس.

2- ربط الكيس.

3- وضع الكيس في صندوق أو وعاء أو تعليقه بعيدا عن متناول القطط والحيوانات الضالة وذلك قبل موعد الجمع في كل منطقة.

4- وضع المخلفات الصلبة كالأحجار والأخشاب منفصلة عن قمامة المنزل.

5- مواعيد الخدمة تبدأ من الساعة 7 صباحا أو 5 مساء.

6- سيقوم مشرف قطاع الخدمة الخاص بكل منطقة بإبلاغ المواطنين بالساعة التي سيمر خلالها عامل النظافة لجمع القمامة بشكل يومي.

7- عند التواجد في الشارع، يرجى إلقاء المخلفات أو أغلفة الوجبات السريعة أو أي مخلفات في أقرب صندوق قمامة وعدم إلقائها في الشارع أو الحدائق أو المسطحات الخضراء.

8- عدم إلقاء القمامة من الشباك او السيارة.

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منظومة النظافة الجديدة القاهرة شركة إنفيرو ماستر أعمال النظافة

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