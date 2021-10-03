عودة الجماهير ونتائج الأوليمبياد.. رئيس "رياضة النواب" يكشف عن أجندة عمل اللجنة

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود حسين، الفائز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتزكية، إن اللجنة أمامها جدول مزدحم خلال دور الانعقاد الثاني، على أن يتم انعقاد اجتماعات اللجنة من غدٍ الإثنين؛ لوضع جدول عملها.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانين، اليوم الأحد، عقب إعلان فوزه في الانتخابات، أن مناقشة نتائج بعثة مصر في أوليمبياد طوكيو ستتصدر جدول عمل اللجنة؛ خصوصًا أن اللجنة كانت في عطلة برلمانية ولم تقدم تقريرًا بشأنها حتى الآن.

وأوضح حسين أن اللجنة ستركز أيضًا على تعديلات قانون الرياضة؛ لمعالجة مشكلات الجمعيات العمومية، ومعوقات الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيتم فتح ملف الاتحادات الرياضية ومناقشة أعضائها في خطة عملها؛ لتطوير الرياضة المصرية.

وأشار رئيس لجنة الشباب إلى أن ملف عودة الجماهير أحد الملفات المهمة التي ستسعى اللجنة لحلها خلال الفترة المقبلة؛ حتى تستعيد الملاعب المصرية بريقها بوجود الجماهير في المدرجات، مؤكدًا أنه سيتم استكمال مناقشة مشكلات مراكز الشباب والعمل على استكمال المنشآت المتوقفة، فضلًا عن دعم الأندية الشعبية.

وشدد حسين على أن صناعة البطل الأوليمبي من ضمن أولويات عمل اللجنة، وستتم مناقشة الاستعدادات لأوليمبياد باريس المقبلة، حتى يكون لدينا العديد من الأبطال الأوليمبيين المؤهلين للمنافسة بقوة.

ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر إلى أعضاء اللجنة على تجديد الثقة فيه واختياره مرة أخرى، مؤكدًا أن لجنة الشباب والرياضة تشهد تمثيلًا رياضيًّا غير مسبوق؛ حيث تضم كوادر شبابية ومدربي كرة قدم وأبطالًا رياضيين في الألعاب الفردية، فضلًا عن وجود نجوم كبار في عالم كرة القدم، إلى جانب خبرات برلمانية كبيرة.