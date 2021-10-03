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"السكة الحديد" تواصل عمليات تطهير القطارات لمواجهة كورونا.. صور

02:43 م الأحد 03 أكتوبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، تواصل الهيئة، أعمال تطهير وتعقيم كافة قطارات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

تطهير القطارات هيئة السكك الحديدية فيروس كورونا

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