"السكة الحديد" تواصل عمليات تطهير القطارات لمواجهة كورونا.. صور
02:43 م الأحد 03 أكتوبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت هيئة السكك الحديدية، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وبحسب بيان اليوم، تواصل الهيئة، أعمال تطهير وتعقيم كافة قطارات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.
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