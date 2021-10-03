"السكة الحديد" تواصل عمليات تطهير القطارات لمواجهة كورونا.. صور

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان اليوم، تواصل الهيئة، أعمال تطهير وتعقيم كافة قطارات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.