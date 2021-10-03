ننشر نتائج انتخابات اللجان النوعية لـ"النواب"

كتب- نشأت علي:

انتهت انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، اليوم الأحد، والتي أسفرت عن احتفاظ جميع رؤساء اللجان بمقاعدهم مع وجود تغييرات في منصب وكيل اللجنة وأمانة السر.

وينشر "مصراوي" النتائج الكاملة لانتخابات اللجان النوعية، التي جاءت على النحو التالي:

1- اللجنة التشريعية

الرئيس: إبراهيم الهنيدي

الوكيلان: إيهاب الطماوي ويحيى عيسوي

أمين السر: علي بدر

2- لجنة الدفاع والأمن القومي

الرئيس: أحمد العوضي

الوكيلان: إبراهيم المصري وأحمد يحيى

أمين السر: محمد راضي

3- لجنة حقوق الإنسان

الرئيس: طارق رضوان

الوكيلان: أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز

أمين السر: محمد تيسير مطر

4- لجنة الاتصالات

الرئيس: أحمد بدوي

الوكيلان: أحمد نشأت ومارثا واصف

أمين سر: محمد يسري عبادة

5- لجنة الطاقة والبيئة

الرئيس: حسام عوض الله

الوكيلان: رشا رمضان ومحمد الجبلاوي

أمين السر: خالد مشهور

6- لجنة الشؤون الإفريقية

الرئيس: شريف الجبلي

الوكيلان: عمرو هندي وسعداوي راغب ضيف الله

أمين السر: دكتور رشا أبو شقرة

7- لجنة الشباب والرياضة

الرئيس: محمود حسين

الوكيلان: سامر التلاوي وحسام غالي

أمين السر: حازم إمام

8- لجنة الزراعة

الرئيس: هشام الحصري

أمين السر: محمد محمود عبد القوي

9- لجنة الإسكان

الرئيس: عماد سعد حمودة

الوكيلان: طارق شكري وأحمد عبد المجيد

أمين السر: أمين مسعود

10- لجنة التضامن الاجتماعي

الرئيس: عبد الهادي القصبي

الوكيلان: أحمد فتحي ورضوى جعفر

أمين السر: حسن المير

11- لجنة الشؤون الاقتصادية

الرئيس: أحمد سمير

الوكيلان: محمد سليمان ومحمد علي عبد الحميد

أمين السر: أحمد دياب

12- لجنة الخطة والموازنة

الرئيس: فخري الفقي رئيسًا

الوكيلان: ياسر عمر شيبة ومصطفى سالم

أمين السر: عبد المنعم إمام

14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الرئيس: محمد كمال مرعي

الوكيلان: هالة أبو السعد ومحمد الجارحي

أمين السر: مارسيل سمير

15- لجنة النقل والمواصلات

الرئيس: علاء عابد

الوكيلان: وحيد قرقر ومحمود الضبع

أمين السر: محمد السيد عوض

16- لجنة العلاقات الخارجية

الرئيس: كريم درويش

الوكيلان: وسيم فخري تواضروس وسحر البزار

أمين السر: أميرة صابر

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار

الرئيس: درية شرف الدين

الوكيلان: يوسف الحسيني ونادر مصطفى

أمين السر: هند رشاد

18- لجنة السياحة والطيران المدني:

الرئيس: نورا علي

الوكيلان: سيد قاسم وأحمد الطيبي

أمين السر: أماني الشعولي

19- لجنة الصحة

الرئيس: أشرف حاتم

الوكيلان: محمد الوحش ومحمود أبو الخير

أمين السر: كريم حلمي

21- لجنة القوى العاملة

الرئيس: عادل عبد الفضيل

الوكيلان: سولاف درويش وإيهاب منصور

أمين السر: ألفت المزلاوي

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى

الرئيس: عاطف ناصر

الوكيلان: محمد حمدي دسوقي ونافع عبد الهادي

أمين السر: هشام حسين

23- لجنة التعليم والبحث العلمي

الرئيس: سامي هاشم

الوكيلان: ماجدة بكري ومني عبد العاطي

أمين السر: ياسمين أبو طالب

24- لجنة الشؤون العربية

الرئيس: يسري المغازي

الوكيلان: عباس السادات وأحمد فؤاد أباظة

أمين السر: أحمد مقلد

25 – الإدارة المحلية

الرئيس: أحمد السجيني

الوكيلان: محمد الحسيني ومحمد وفيق

أمين السر: عمرو درويش