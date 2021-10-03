القوى العاملة: تحصيل 850 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري بالإمارات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات، في حصول مستحقات ورثة عامل مصري البالغة 200 ألف درهم إمارتي، أي ما يوازي 850 ألف جنيه مصري تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، كلف المكتب بمساعدة ورثة المرحوم "ع. م .ع" في الحصول على تعويض، حيث كان يعمل بشركة مقاولات وتوفي في حادث أثناء العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولا بأول.

من جانبها، أكدت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي أبوظبي، نجاح المكتب في مساعدة ورثة المرحوم "ع. م .ع" الحصول على تعويض بمبلغ 220 ألف درهم، أي ما يعادل ٨٥٠ ألف جنيه مصري.

وتابعت شاهين: تم التواصل مع ذويه حتى تم الحصول على حكم قضائي بالتعويض وبعد وصول إعلام الوراثة من مصر والمتابعة المستمرة من المكتب، "وتم صرف شيك بمبلغ التعويض بتوجيهات السفير شريف البديوي بمتابعة مستحقات العاملين المصريين بدولة الإمارات العربية".