غالي وكيل "رياضة النواب" ويترك أمانة السر لحازم إمام.. ورضوان رئيسًا لـ"حقوق الإنسان"

كتب- نشأت علي:

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الأحد، عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها، فضلًا عن فوز النائبَين أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز، بوكالة اللجنة، والنائب محمد تيسير مطر بأمانة سر اللجنة.

وفاز في لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل، برئاسة اللجنة، وسولاف درويش وكيلًا، وإيهاب منصور وكيلًا، وألفت المزلاوي، أمين سر.

وأسفرت انتخابات لجنة الدفاع والأمن بفوز النائب أحمد العوضي رئيسًا، وإبراهيم المصري وكيلًا، وأحمد يحيى وكيلًا، ومحمد راضي أمين سر.

وصعد حسام غالي إلى وكيل لجنة الشباب والرياضة، وترك "أمين السر" لحازم إمام.

وفاز فخري الدين الفقي بمنصب رئيس لجنة الخطة والموازنة، ومصطفى سالم وكيلًا، وياسر عمر وكيلًا، وعبد المنعم علي إمام، أمين سر.