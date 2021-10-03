رئيس نقابة الغزل والنسيج يبحث مع وفد عمالي عراقي سبل التنسيق والعمل المشترك

القاهرة- أ ش أ:

بحث عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج الأمين العام للاتحادين العربي والدولي لعمال الغزل والنسيج، مع وفد عمالي عراقي سبل التنسيق والعمل المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بالنقابة العامة للغزل والنسيج بحضور وفد عمالي عراقي برئاسة حسين الدراجي رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة وصناعة المواد الغذائية بالعراق والوفد المرافق له من قيادات النقابة.

وأكد إبراهيم - في تصريحات صحفية اليوم الأحد - أهمية التنسيق بين النقابات العمالية العربية ذات الصلة بصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية والزراعية، خاصة خلال الفترة المقبلة؛ لمواجهة كافة التحديات الراهنة، لا سيما تداعيات كورونا على عمال هذه القطاعات الاستراتيجية، وتوعية العمال بطرق الوقاية وحثهم على مواصلة العمل والإنتاج كدرع من دروع الوطن في تلك المرحلة.

وقال إن الاجتماع أسفر عن قرارات مهمة منها عقد لقاءات مرتقبة، تنسيق عمالي بين النقابيين، وتنظيم مجموعة من الأنشطة المشتركة؛ لبحث تأثير وتداعيات فيروس كورونا على عمال البلدين في تلك المجالات، مؤكدا أن هذا التعاون يتزامن مع توجهات القيادة السياسية في مصر والعراق لزيادة التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات والملفات التي تخص السياسة والاقتصاد والتجارة والصناعة.​