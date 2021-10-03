بيانات رسمية لكورونا في مصر: قفزات كبيرة بالإصابات والوفيات

كتب- أحمد جمعة:

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعها التدريجي لتقترب من 800 حالة يوميا، في خضم الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 761 حالة إيجابية بكورونا، و32 حالة وفاة، بنهاية أمس السبت.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 306030 حالة من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

وبلغت نسبة الزيادة في إصابات كورونا خلال الشهر الأخير (2 سبتمبر حتى 2 أكتوبر)، 151%، إذ سجلت الوزارة مطلع سبتمبر 303 إصابات، وصولًا إلى 761 إصابة بنهاية أمس.

وبالتزامن، شهد مؤشر الوفيات قفزة كبيرة خلال نفس الفترة بلغت 166.6%، في دلالة على ارتفاع الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس.

وسجلت وزارة الصحة يوم 2 سبتمبر 12 حالة وفاة، لترتفع إلى 32 حالة ليلة أمس.

وبحسب البيانات الرسمية، لا تزال هناك 30379 حالة إيجابية تتلقى بروتوكول العلاج في مصر، سواء داخل المستشفيات أو بالعزل المنزلي.