لمنع بيع الحيوانات البرية.. محافظة القاهرة توجه بغلق سوق الجمعة بشكل نهائي

كتب- محمد نصار:

وجهت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بغلق سوق الجمعة ومنع إقامته مطلقا، إلى جانب التنبيه على مسئولي حي الخليفة بالمرور الدوري على تلك المنطقة؛ لضبط أي مخالفات أو تواجد خاص ببيع الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن؛ وتعيين الخدمات الشرطية في تلك المنطقة، وشن حملات مكبرة للنظافة ورفع أي إشغالات.

وقالت عبدالمنعم، في بيان، الأحد، إنها تتابع تنفيذ الإجراءات المتخذة في هذا الشأن أولا بأول؛ حفاظا على صحة المواطن ومراعاة للصحة العامة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية بحماية ومنع تداول أو بيع الحيوانات البرية أو الاتجار بها.

وتابعت أن الحملة التي تم شنها استهدفت ضبط عدد من الباعة الجائلين؛ لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين، حيث تم ضبط 8 ثعابين متنوعة الحجم و4 زواحف و3 طيور و3 تماسيح متنوعة الحجم و3 سلاحف، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أنه بتوقيع الكشف الطبي من مسئولي الطب البيطري واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التي عثر عليها حالتها سيئة، وتم وضعها في أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين، وتم تسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة.