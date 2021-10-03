​​​تموين وشهر عقاري ورخص.. 75 خدمة إلكترونية عبر "مصر الرقمية " من المنزل

كتب- محمد نصار:

أطلقت الحكومة منصة مصر الرقمية لإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيًا، بشكل مركزي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصر الرقمية هايبر لينك

وتقدم المنصة في صورتها التجريبية، عدة خدمات رئيسية تتعلق برخص السيارات وبطاقات التموين والشهر العقاري وغيرها والتأمينات الاجتماعية، على النحو التالي:

1- مركباتي:

تتيح مجموعة من الخدمات الخاصة بالتعاملات على السيارات ومنها: (تظلم عن مخالفة رخص مركبات، تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل تالف رخصة مركبة، سداد المخالفات، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، استعلام عن مخالفة رخصة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، سداد مخالفة مركبة لمالك آخر).

2- التوثيق:

تتيح عدة خدمات منها: (استعلام عن سريان محرر مميكن، تحرير توكيل عام قضايا، تحرير توكيل عام رسمي، تحرير توكيل رسمي شامل بنوك وعام، تحرير توكيل في الأمور الزوجية، تحرير إقرار بالشطب، تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، تحرير إقرار رسمي، تحرير إقرار تصحيح محرر موثق، اكتب محررك، حجز ميعاد، معاملاتي المميكنة، استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة).

3- التموين:

تتيح عدة خدمات مرتبطة ببطاقات الدعم ومنها: (إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة تموين، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، نقل من محافظة إلى أخرى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا).

4- الأحوال المدنية:

تقدم البوابة الخدمات التالية: (بدل تالف بطاقة الرقم القومي، بدل فاقد بطاقة الرقم القومي، إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا، إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا).

5- التأمين الاجتماعي:

يمكن الحصول من خلال البوابة على الخدمات التالية: (الاستعلام عن الرقم التأميني، الاستعلام عن آخر مدة تموينية، الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، استعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش، الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، استعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد، استعلام عن بيانات السيارة، الاستعلام عن كشف حساب السيارة، الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج، استعلام عن سدادات العاملين بالخارج، استعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول).

6- خدمات القضايا:

يمكن الحصول على الخدمات التالية الخاصة بالقضايا: (الاستعلام عن بيانات دعوى، الاستعلام عن حدوث استئناف، الاستعلام عن المطالبات، الاستعلام عن رول دعوى).

7- الضرائب العقارية:

تتيح البوابة خدمة واحدة وهي تقديم إقرار وحدات سكنية

8- المحاكم:

تتيح بوابة مصر الرقمية حتى الآن خدمة إقامة دعوى مدنية.

9- السجل التجاري:

تتيح البوابة خدمات: (طلب مستخرج سجل تجاري، استعلام عن سجل تجاري، طلب تجديد سجل تجاري، طلب شهادة بيانات، تحديث بيانات، إضافة منشأة مسجلة "غير مدرجة داخل شركاتي").

10- رخصي:

تتيح مجموعة من الخدمات المتعلقة برخص السيارات ومنها: (استعلام عن مخالفة رخص القيادة، تظلم على مخالفة رخص القيادة، سداد مخالفة رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر).

11- الشهر العقاري:

تتيح مصر الرقمية عدة خدمات خاصة بالشهر العقاري وهي: (استخراج صورة من عقد مُشهر، استخراج صورة من كتاب دوري، استخراج صورة من منشور مالي، استخراج صورة من منشور فني، استخراج شهادة تصرفات عقارية، ترجمة عقد مُشهر).

ويمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال الدخول على المنصة عبر الرابط التالي.