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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات.. وعلاج جديد.. و4خطوات تحميك داخل المنزل

07:00 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات.. وعلاج جديد.. و4خطوات تحميك داخل المنزل

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبيةاللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258252 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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