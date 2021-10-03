التمويل العقاري| تعرف على أنواع شقق تطرحها وزارة الإسكان قريبًا

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كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من الحجز في المرحلة الثانية بسكن لكل المصريين، ويتبقى 3 أيام فقط لرفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز.

ويتساءل المواطنين راغبي الحصول على شقة من وزارة الإسكان عن المشروعات التي سيتم طرحها بالتمويل العقاري بعد انتهاء الحجز في سكن لكل المصريين.

المشروعات التي سيتم طرحها ستكون عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية ضمن أضخم طرح قريبًا، وتضم شقق لمختلف الشرائح، حيث سيكون معظمها جاهز للتسليم وبنظام التمويل العقاري بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، كما سيتواجد بعض الوحدات متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري الثانية بفائدة 8%. ويمكن معرفة هذة المشروعات على النحو التالي:

جنة:

المشروع الأول وهو جنة للإسكان الفاخر، ويتواجد في 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

المشروع عبارة عن كمبوند متكامل به كل الخدمات من مناطق تجارية وبوابات آمن وسور خرساني، كما يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بأعلى جودة.

شقق جنه متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، لكن بعض أسعار الشقق تتجاوز المليون جنيه و400 ألف، وفي هذه الحالة سيتم التعامل وفقًا لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% ومدة سداد حتى 20 سنة.

سكن مصر:

المشروع الثاني وهو سكن مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد الشقق بـ12 مدينة جديدة هم: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط").

وحدات سكن مصر جاهزة للتسليم في معظم المدن، حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب أيضًا، لكن يوجد سور شجري حول المشروع ولا يوجد بوابات آمن، لكن يوجد حصة في الأرض من المشروع الحاجزين.

دار مصر:

المشروع الثالث وهو دار مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

الإسكان المتميز:

ومن ضمن المشروعات التي سيتم طرحها أيضا الإسكان الساحلي المتميز، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة).

مشروعات متنوعة:

كما تطرح هيئة المجتمعات عددًا من المشروعات المختلفة مثل وحدات الإسكان ذي الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة.

ويتميز الإسكان الساحلي بشكله المميز والفريد، حيث تتكون العمارات من دور أرض و5 ادوار، والعمارات كاملة التشطيب ولا يوجد بها مصعد كهربائي.

كما سيتم طرح وحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، حيث تم طرح ما يقرب من 800 وحدة العامل الماضي، ويتميز المشروع بالقرب من المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى.​