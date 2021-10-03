​​​برلماني يتقدم بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، مع بداية جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بمشروع قانون لتجريم زواج القاصرات ليكون بمثابة الاستجابة الأولى لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة المصرية متضمنة في المحور الثالث (العمل على إصدار قانون يمنع زواج الأطفال) وهو ذات المطلب الذي تكرر على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة.

وبحسب بيان للبرلسي، يمثل مشروع القانون حلقة مهمة من حلقات التعاون بين المجلس التشريعي وبين منظمات المجتمع المدني الوطنية والتي كان أحد مخرجاتها الرئيسية تبني مشروع القانون.

يذكر أن مشروع القانون أتى في 11 بالإضافة لمذكرة تفسيرية تتضمن الدعائم التشريعية والدستورية التي تبرر لضرورات العمل على إصدار مشروع القانون وتبين للأثر المجتمعي الإيجابي لإصداره.

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