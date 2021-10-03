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الجيزة: "إزاي تحصل على لقاح كورونا في 5 خطوات"؟ (فيديو)

02:00 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
الجيزة: "إزاي تحصل على لقاح كورونا في 5 خطوات"؟ (فيديو)

الحصول على لقاح كورونا

​كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت محافظة الجيزة، مواطنيها بضرورة التسجيل للحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وبحسب بيان اليوم، أعدت المحافظة مادة فيلمية مبسطة لشرح كيفية التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في 5 خطوات فقط وذلك من خلال الموقع الرسمي للتسجيل.

وأوضحت المحافظة، أن تلقى الجرعة في عدد من مراكز الشباب والوحدات الصحية المنتشرة في نطاق المحافظة والتي سيتم تحديدها للمواطن عقب التسجيل.

رابط الفيديو..
لقاح كورونا الجيزة فيروس كورونا الوحدات الصحية

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