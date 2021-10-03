الجيزة: "إزاي تحصل على لقاح كورونا في 5 خطوات"؟ (فيديو)

​كتب- يوسف عفيفي:

ناشدت محافظة الجيزة، مواطنيها بضرورة التسجيل للحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وبحسب بيان اليوم، أعدت المحافظة مادة فيلمية مبسطة لشرح كيفية التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا في 5 خطوات فقط وذلك من خلال الموقع الرسمي للتسجيل.

وأوضحت المحافظة، أن تلقى الجرعة في عدد من مراكز الشباب والوحدات الصحية المنتشرة في نطاق المحافظة والتي سيتم تحديدها للمواطن عقب التسجيل.

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