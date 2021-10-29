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التنمية المحلية: انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة "يوم المدن العالمي" في الأقصر

11:09 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
التنمية المحلية: انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة "يوم المدن العالمي" في الأقصر

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة الأقصر "يوم المدن العالمي" والذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال يومي 30 و31 أكتوبر الجاري تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية).

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وصول عدد كبير من الشخصيات الدولية وكبار المسئولين ورؤساء الوفود والوزراء والمحافظين المشاركين في فعاليات هذا الحدث الدولي المهم، وعلى رأسهم السيدة ميمونة محمد شريف - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة وعدد من رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة في مصر والبنك الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وبعض السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة.

وقال شعراوي إنه من المقرر غدًا السبت أن يتم عقد 3 جلسات لإستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالي 58 مليون مواطن بقرى الريف المصري حيث سيشارك في الجلسة عدد من الوزراء بالحكومة وممثلو المنظمات الأممية في القاهرة.

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محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية يوم المدن العالمي الأقصر

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