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"قومي المرأة" ينظم ندوة توعوية عن دور المرأة في مكافحة الفساد والحفاظ على الأمن القومي

09:44 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
"قومي المرأة" ينظم ندوة توعوية عن دور المرأة في مكافحة الفساد والحفاظ على الأمن القومي

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للرقابة الادارية، ندوة توعوية بعنوان " دور المرأة فى مكافحة الفساد والحفاظ علي الأمن القومي"، وذلك بفرع المجلس بالجيزة.

أدارت الندوة ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بالجيزة، حيث تحدث خلالها الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي أوضح أهم محاور الاستراتيجية الوطنية 2030، التي تأتي تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، مستعرضا ما حققته مصر من انجازات في المجالات المختلفة منذ عام 2016 وحتى الآن.

كما استعرض الدكتور جميل حلمي مفهوم التنمية المستدامة والخدمات المقدمة للمواطن المصري، مؤكدا أن الدولة تهتم بعدالة توزيع الموارد حتى تصل إلى أكبر عدد من المحتاجين، مشيرا إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد مشروعا قوميا هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية.

المجلس القومي للمرأة الأمن القومي ماجدة محمود الأمم المتحدة

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