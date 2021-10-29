شاهد كوبري المنيب في ثوبه الجديد (فيديو)
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت محافظة الجيزة، فيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يكشف حجم أعمال كوبري المنيب العلوي علي النيل بعد تطويره وتوسعته.
وقالت المحافظة، إن أعمال التطوير شملت توسعة الكوبري ليصل إلى ٨ حارات في كل اتجاه، مشيدة بدور وزارة النقل في نسب التطوير والأعمال.
وتستمر وزارة النقل، في أعمال توسعة كوبري المنيب العلوى على النيل مستمرة وتمتد بطول ٣ كم بالمطالع والمنازل ليصبح ٨ حارات لكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات.
وتأتي توسعة كوبري المنيب ضمن توسعة وتطوير وصيانة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم.
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