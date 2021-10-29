البابا تواضروس يستقبل دارسي وإدارة معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي

متحف الحضارة ينظم برنامجًا ثقافيًا لأصحاب الهمم من المكفوفين

كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الجمعة، دارسي وإدارة معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي بصحبة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد.

ورحب البابا بالحاضرين الذين بلغ عددهم 65 دارسًا، وصحبهم في جولة بالمكتبة البابوية المركزية ومركز لوجوس، وألقى عليهم كلمة مناسبة عن أهمية دراسة التاريخ عمومًا وتاريخ الكنيسة بصفة خاصة، وحدد خمس مجالات لدراسة التاريخ هي تاريخ الكتاب المقدس، وتاريخ كنيستنا القبطية، وتاريخ الكنائس الأخرى، وتاريخ مصر، وأخيرًا تاريخ العالم، ثم تناول معهم طعام الغذاء.

وقدم الأنبا دانيال درع المعهد للبابا تقديرًا لرعايته للمعهد والنهضة التي يقوم بها في جميع مناحي التعليم بالكنيسة.