رئيس "سياحة النواب": استضافة الأقصر لـ"يوم المدن العالمي" فرصة كبيرة للترويج

(مصراوي):

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن استضافة مدينة الأقصر لـ"يوم المدن العالمي" يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية" سيكون فرصة كبيرة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية وكنوزها الأثرية الفريدة خلال هذا الحدث العالمي.

وأضافت علي، في بيان لها، أن هذا الحدث العالمي فرصة كبيرة لإطلاع المشاركين على التطورات والنهضة الكبرى والإنجازات التي شهدتها الجمهورية الجديدة من مشروعات قومية عملاقة ومدن عالمية تم تنفيذها على أرض الواقع بتوجيهات ومتابعة الرئيس السيسي، وعلى رأسها المشروع العملاق الضخم للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين معيشة ملايين المواطنين بالقرى والريف.

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب إن "يوم المدن العالمي" سيكون له مردود إيجابي قوي على قطاع السياحة، والترويج أكثر للمعالم الأثرية وتسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة بالإضافة لإبراز الاكتشافات الأثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة.​