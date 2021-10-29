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"يصاحبها سقوط أمطار".. الأرصاد: السحب الرعدية بدأت تتكون فوق محافظتين

06:22 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب الرعدية على محافظتي الإسكندرية والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار.

وأضافت الهيئة، أنه بدأت تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، التي تتطور مع تقدم الوقت ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكانت الهيئة حذرت من سقوط أمطار رعدية بداية من الغد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تتفاوت شدتها.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأقمار الصناعية الطقس درجات الحرارة السحب الرعدية

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