بعد رفع سعر زجاجة الزيت.. تعرف على السلع المتوفرة لكل بطاقة تموينية بقيمة الدعم

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والإدارة الداخلية، أمس، رفع سعر زجاجة الزيت سعة لتر إلى 25 جنيها بدلا من 21، على بطاقات الدعم بداية من مقررات شهر نوفمبر المقبل.

ويرصد مصراوي عدد السلع التي يحصل عليها المواطن عند صرف المقررات بواقع 50 جنيه، على بطاقة التموين بحد أقص 4 أفراد، و25 جنيه بداية من الفرد الخامس.

ـــ البطاقة فرد واحد قيمة الدعم 50 جنيه يستطيع صرف ( 2 كيلو سكرـــ 1 زجاجة زيت - 1 عدس) أو (2 سكر -1 زجاحة زيت- 2 صابون).

ــــــ البطاقة فردين قيمة الدعم 100 جنيه ( 4 كيلو سكر- 2 زجاجة زيت لتر- 1 لبن) أو( 4 سكر- 2 زجاجة زيت- كيلو 1 أرز- 5 قطع صابون- 3 كيس ملح ).

ـــــــ البطاقة 3 أفراد قيمة الدعم 150 جنيه (6 كيلو سكر- 3 زجاجة زيت- 1 علبة جبنه- 1 مسحوق) أو 6 كيلو سكر - 3 زجاجة زيت- 1 كيلو أرز- 2 قطعة صابون- 13 كيس ملح- 1 علبة جبنه ).

- البطاقة 4 أفراد قيمة الدعم 200 جنيه (8 كيلو سكر- 4 زجاجة زيت- 2 علبة سمن) أو( كيلو 8 سكر- 2 كيلو أرز- 4 زجاجة زيت- 8 قطعة صابون- 16 كيس ملح).

- البطاقة 5 أفراد قيمة الدعم 225 جنيه (10 كيلو سكر- 4 زجاجة زيت لتر- 2 كيس مسحوق- 11 قطعة صابون) أو ( 10كيلو سكر- 2 كيلو أرز- 4 رجاجة زيت- 19 قطعة صابون- 1 كيس ملح).

- البطاقة 6 أفراد قيمة الدعم 250 جنيه (12 كيلوسكر- 4 زجاجة زيت لتر - 3 علبة سمنة) أو (12 سكر- 2 كيلو أرز- 4 زجاجة زيت- 21 قطعة صابونة- 6 كيس ملح).