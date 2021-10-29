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بعد اختراق صفحته.. أسامة هيكل يعلن القبض على مُروج خبر وفاة مرتضى منصور

02:27 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
بعد اختراق صفحته.. أسامة هيكل يعلن القبض على مُروج خبر وفاة مرتضى منصور

أسامة هيكل وزير الإعلام السابق

كتب - محمود مصطفى:

أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، على الشخص الذي اخترق صفحته، وهو من محافظة الجيزة.

وقال هيكل في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة:" تمكنت مباحث الإنترنت من القبض على مرتكب واقعة اختراق صفحتي، ونشر أكاذيب صباح اليوم، وبالمواجهة اعترف المتهم بسرقة الأكونت، مبررا استطلاعه بتهكير صفحات المشهورين".

كانت الصفحة الرسمية لأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، نشرت تغريدة قالت فيها إن المستشار مرتضى منصور تعرض لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.

وقالت أمل فوزي الكاتبة الصحفية وزوجة هيكل، عبر صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، إن صفحة زوجها تعرضت للاختراق، محذرةً من أن أي رسائل قد ترسل من الصفحة غير مسؤولة عنها.

وفي الوقت نفسه، أدلى أحمد مرتضى منصور بتصريحات أكد فيها عدم صحة ما أشيع عن وفاة والده.

شائعة وفاة مرتضى منصور أسامة هيكل اختراق صفحة مباحث الانترنت

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