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أسامة هيكل ينفي استرداد صفحته على "فيسبوك": ما زالت مخترقة

04:50 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
أسامة هيكل ينفي استرداد صفحته على "فيسبوك": ما زالت مخترقة

أسامة هيكل

مصراوي
قال أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، إنه لم يسترد صفحته على "فيسبوك" حتى الآن، منذ أن اخترقها أحد الأشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأضاف هيكل في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الأخبار المتداولة حاليا باستعادة الصفحة، والقبض على الهاكر غير صحيحة، متابعا: "الحساب لا يزال مخترقا".
وتابع وزير الإعلام السابق:"الكلام المنشور على الحساب يعني أن الهاكر يجهز لأخبار قادمة كاذبة".
كانت مُخترق صفحة أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، نشر تغريدة قالت فيها إن المستشار مرتضى منصور تعرض لأزمة قلبية أدت إلى وفاته.
وعلى الفور نوهت أمل فوزي الكاتبة الصحفية وزوجة هيكل، عبر صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، بأن صفحة زوجها تعرضت للاختراق، محذرةً بأن أي رسائل ترسل من الصفحة غير مسؤولة عنها.
وفي الوقت نفسه، أدلى أحمد مرتضى منصور بتصريحات أكد فيها عدم صحة ما أشيع عن وفاة والده.​​
شائعة وفاة مرتضى منصور أسامة هيكل اختراق صفحة مباحث الانترنت

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