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بدايتها غدا.. الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق لمدة يومين

01:40 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
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كتب - أسامة علي:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يمتاز بالتقلبات الجوية والأجواء دائما غير مستقرة.

وأضاف شاهين لمصراوي، الجمعة، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى غدا وبعد غد، بينما تشهد السواحل الشمالية ومحافظات البحيرة ودمياط وكفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل إلى رعدية بمحافظتي اسكندرية ومطروح.

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية وتسجل القاهرة 28 درجة مئوية.

أمطار رعدية الطقس الأرصاد سقوط الأمطار

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