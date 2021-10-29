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بعد نجاح زيارته للبوسنة.. مفتي الجمهورية يشكر السفير المصري في سراييفو

01:14 م الجمعة 29 أكتوبر 2021
بعد نجاح زيارته للبوسنة.. مفتي الجمهورية يشكر السفير المصري في سراييفو

الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات الشكر والعرفان للسفير ياسر سرور، سفير مصر لدى سراييفو، على نجاح الزيارة التي قام بها إلى جمهورية البوسنة والهرسك، اليومين الماضيين.

وأثنى مفتي الجمهورية، على الترتيبات عالية المستوى، وما شملته الزيارة من لقاءات مهمة نظَّمها السفير، ولا سيما مع عضو المجلس الرئاسي عن البوشناق شفيق جعفروفيتش، ورئيس غرفة الشعوب بالبرلمان البوسني باقر عزت بيحوفيتش، والكثير من اللقاءات والأنشطة إلى كافة المستويات.

وأكد المفتي أهمية مواصلة الجهود في سبيل تعزيز العلاقات بين البوسنة ومصر، خاصة في مجال الشأن الديني مثمنًا دَور المشيخة الإسلامية ورئيسها سماحة الشيخ الدكتور حسين كافازوفيتش في نشر صحيح الدين والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

كان مفتي الجمهورية وصل إلى سراييفو الاثنين الماضي، في زيارة رسمية استمرت أربعة أيام، وانتهت اليوم الجمعة.

شوقي علام البوسنة مفتي الجمهورية ياسر سرور

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