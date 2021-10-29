استعدادا لكثافة التشغيل في الموسم الشتوي.. وزير الطيران يتفقد مطار أسوان

"العودة إلى مصر".. شاهد آثار مصر في أرشيف الإمبراطور البرازيلي من

كتب - محمد عبيد:

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية لمطار أسوان الدولي، تابع خلالها انتظام حركة التشغيل استعداداً لما سيشهده المطار من كثافة حركة خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع بدء الموسم الشتوى لهذا العام، خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية، وتعد أهم المزارات الأثرية والسياحية للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وتفقد الوزير صالات السفر والوصول الدولي والداخلي، ومنطقة خدمات الركاب ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك، ومنطقة سيور الحقائب والبوابة الرئيسية الحضارية، وساحات الانتظار وأعمال التشجير الجديدة وتزيين محيط المطار الخارجي، والإجراءات الأمنية.

وهنأ وزير الطيار، جميع العاملين على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار لمدة عام من قبل سلطة الطيران المدني، وذلك بجانب مطاري الأقصر وبرج العرب الدوليين، بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO، والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات، مشيداً بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية.

جاءت الجولة ضمن الجولات التفقدية والزيارات الميدانية، التى يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدني للمطارات المصرية الدولية والإقليمية، للاطمئنان على سير العمل والوقوف على جاهزية المطارات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية التى تتخذها المطارات، ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورافقه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان فى استقبالهما الطيار باسم مصطفي مدير مطار أسوان الدولي.