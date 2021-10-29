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رئيس الوزراء يصل دبى لتفقد الجناح المصري في معرض "إكسبو 2020"

11:45 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء يصل دبى لتفقد الجناح المصري في معرض "إكسبو 2020"

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الجمعة، إلى مدينة دبي يرافقه وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض المسئولين؛ لتفقد الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وتدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بالمعرض.

تجدر الإشارة إلى أن معرض " إكسبو 2020 دبي" يعد حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ويقع الجناح المصرى في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدينة دبي معرض إكسبو 2020 الحضارة المصرية

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