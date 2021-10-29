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مخاطر التعدي على المرافق العامة.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين - بث مباشر

11:31 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
مخاطر التعدي على المرافق العامة.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين - بث مباشر

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة حول "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي"، من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، بالقاهرة.

ويلقي خطبة الجمعة، الشيخ أحمد الدسوقي مكي، الإمام بوزارة الأوقاف، ويتلو القرآن الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

مسجد الحسين صلاة الجمعة أحمد الدسوقي مكي وزارة الأوقاف أحمد عوض أبو فيوض

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