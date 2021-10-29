الهجرة تكرم مؤسسة شباب الخير المصرية بالكويت لدعمها مشروع "حياة كريمة"

كتب - أسامة علي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هاني كمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير للتنمية، وهي مؤسسة مصرية خيرية بدولة الكويت، وقدمت دعما كبيرا لعدد من القرى التابعة للمشروع القومي "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار مشاركة المصريين بالخارج في مبادرة "أصلك الطيب" للمساهمة في المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي،

وخلال اللقاء، أعربت مكرم عن سعادتها بمشاركة المؤسسة في المبادرات الرئاسية الوطنية، مقدمة كل الشكر لكل أعضاء المؤسسة على ما يبذلونه من جهد في سبيل المشاركة بمبادرة "أصلك الطيب"، بما يعكس الاستجابة السريعة للمشاركة في مشروع "حياة كريمة" ورغبة المصريين بالخارج في المساهمة بهذا المشروع القومي ذي الأهداف السامية للارتقاء بحياة المصريين في قرى مصر المختلفة.

كما قدمت الوزيرة، الشكر لهاني كمال على كل جهوده التي يبذلها من أجل المساهمة في المبادرات الوطنية، مؤكدة أن المصريين بالخارج يضربون أروع الأمثلة في دعم الوطن وقالت: "إن إطلاق مبادرة أصلك الطيب جاء إيمانا من ثقتنا في حرصهم على المشاركة في المبادرات الوطنية المختلفة، حيث تقدم الوزارة الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة للقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية".

من جانبه، أعرب كمال عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، وتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادتها على رعاية الوزارة لأنشطة مؤسسة ملتقى شباب الخير في الكويت، بما يعود ذلك بالأثر الطيب والإيجابي على كل من يعملون بها، وقال: بلدنا مصر هي أصلنا الطيب ولازم نعمل الخير ليها دايما".

واستعرض كمال ما قامت به المؤسسة مؤخرًا في عدد من القرى بمركزي طامية ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث تم إتمام تنفيذ 92 وصلة مياه هي قرى الروبيات والمقاتلة وفرقص وكفر عمبرة ودار السلام ومعصرة صاوي والأربعين، كما تم الانتهاء من تبليط محيط مركز الشئون الاجتماعية بإطسا والوحدة المحلية بقرية شكشوك.

وفي ختام اللقاء، قدمت وزيرة الهجرة، درع تكريم لرئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير، تقديرًا لدوره وجهوده في مبادرة "أصلك الطيب" دعمًا للمشروع القومي الكبير "حياة كريمة".