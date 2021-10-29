Masrawy logo white

لمواجهة ارتفاع الأسعار.. سؤال برلماني لوزير التموين بسبب غياب الرقابة على الأسواق

12:00 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
لمواجهة ارتفاع الأسعار.. سؤال برلماني لوزير التموين بسبب غياب الرقابة على الأسواق

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن غياب الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التموين بالقيام بدورها في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات والتصدي لظاهرة جشع التجار وارتفاع الأسعار.

وأوضح محسب، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات مما شكل عبء على كاهل المواطنين ومع غياب الرقابة وحملات التفتيش على الأسواق والتجار تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الوقت الذي لا يوجد ضوابط بشأن أسعار السلع، فمن الممكن أن تجد نفس السلعة تباع بأكثر من سعر في المنطقة الواحدة، وهذه الظاهرة أكبر دليل على غياب الرقابة من قبل الوزارة وعدم القيام بالدور المنوط بها.

وتساءل عضو مجلس النواب، عن دور جهاز حماية المستهلك فى التصدى أيضا لهذه الظاهرة؟، قائلا:" أين الخطوط الساخنة للرد على شكاوى المواطنين وحملات التوعية، وأين مفتشى الجهاز الذين يحملون الضبطية القضائية من ضبط الأسواق، يجب أن ينتشروا فى جميع الأسواق بكافة المحافظات للتأكد من عدم استغلال بعض التجار للمواطنين والمخالفة فى رفع الأسعار، والتعامل بحسم وقوة مع كل من تسول له نفسه رفع الأسعار.

مجلس النواب البرلمان الأسواق حنفى جبالى

الخبر التالى:

"العودة إلى مصر".. شاهد آثار مصر في أرشيف الإمبراطور البرازيلي من 150 سنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا