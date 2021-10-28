​​محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ إزالة العقارات غير الآمنة بسن العجوز

(مصراوي):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ أعمال تسكين أهالي منطقة "سن العجوز" غير الآمنة بحي الهرم وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع الحضاري الحديث بمدينة حدائق أكتوبر.

وتابع المحافظ ميدانيًا نسب تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة التى تم تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة مؤكدًا على الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال وتسكين أهالى سن العجوز والتيسير عليهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطنى المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.

وخلال الجولة أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وفي مقدمتهم قطاع أمن الجيزة لما يبذلونه من جهد كبير في تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر في سهولة ويسر وكذا قيادات محافظة الجيزة المتواجدة ميدانيا يوميًا منطقة سن العجوز.

والتقي محافظ الجيزة ببعض المواطنين الجاري نقل أمتعتهم للسكن البديل بحدائق أكتوبر والذين عبرو عن سعادتهم لحرص الدولة على توفير سكن حضاري بديل لهم.

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه الأستاذ فهد عبد الحليم نائب المحافظ واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.