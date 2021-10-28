تعاون بين "بحوث الصحراء و"أكساد" لتطوير مشروعات التحسين الوراثي للأغنام بجنوب سيناء

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" والدكتور السيد خليفه مدير مكتب "أكساد"، محطة بحوث جنوب سيناء.

واستعرض رئيس مركز بحوث الصحراء خلال الجولة التفقدية التعريف بنشاطات المحطة ودورها في تنمية محافظة جنوب سيناء.

وتفقد الوفد قطاع الإنتاج النباتي واستمع لشرح الجدوى الاقتصادية لاستخدام المياه المحلاة في الزراعة من خلال النموذج التطبيقي بالمحطة، فيما أكد رئيس مركز بحوث الصحراء أهمية الاستفادة من تطبيقات البحوث والمنظمات العربية لتحديث نظم إدارة الموارد المائية بالمنطقة والتوسع في مشروعات حصاد الأمطار وإنشاء البحيرات الصناعية.

وأكد زغلول أهمية توفير نماذج زراعية ذات جدوى اقتصادية من خلال ما توصلت له الأبحاث العلمية بما يتناسب مع ظروف المنطقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين مركز بحوث الصحراء والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي "أكساد" لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية بمختلف مناطق المشروعات.

