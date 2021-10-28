"إنجاز الدولة".. صندوق التطوير الحضري يصدر بيانًا بشأن فيلم "ريش نعام"

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر صندوق التطوير الحضري، بيانًا بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له صندوق فور الإعلان عن الفيلم الوثائقي ريش نعام.

وقال الصندوق، إنه يوجد هجوم لعرض تجميع مادة فيلمية توثيقية لإنجاز قامت به الدولة متمثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية (التنمية الحضرية) لتطوير المناطق العشوائية والتي كانت تمثل مادة دسمة للإعلام المعادي للوطن.

وأكد الصندوق أن نجاح الدولة في تطوير المناطق العشوائية وتغيير السلوك أصبح ضمن أفضل الممارسات والتجارب التي تنقل إلى العديد من البلدان الإفريقية.

وتابع: "تم عرض فيلم يوثق أعمال التطوير وهو ليس منتج ملك للصندوق بل هو تجميع للعديد من الفقرات والرسائل التليفزبونية والأفلام الوثائقية التي قامت بها العديد من البرامج والقنوات وبمساعدة من الصندوق سواء في توفير البيانات الصحيحة والمادة العلمية والإحصائيات والصور التي توثق حال العشوائيات وبعض فيديوهات التصوير الجوي وتحديد مواقع التصوير واللقاءات والزيارات المختلفة للمواقع التي يتم تطويرها من قبل الصندوق بهدف تظافر جهود جميع وسائل الإعلام لإظهار دعم القيادة السياسية للقضية".

وأوضح الصندوق: "أنه لم يعتبر هذه البيانات أو المعلومات أو الصور والفديوهات حصرًا عليه أو على أي جهة بل يؤكد دائمًا على إتاحة كافة البيانات والمعلومات والصور والفيديوهات دون قيود أو شروط لأنها مملوكة لكل مواطن يهدف إلى إظهار جهود ونجاح الدولة، وما تقوم به القيادة السياسية لا يمكن أن ينسب لفرد أو أشخاص ودائما يؤكد الصندوق أن نجاح ملف تطوير المناطق العشوائية والذي يفخر به كل مصري هى نتاج تظافر جهود كافة مؤسسات الدولة، ولا يتأخر الصندوق أبدًا عن توفير البيانات أو الوثائق اللازمة لإظهار الجهد الذي يتم لأنه في النهاية نجاح لقيادة تقود الدولة بكل إخلاص".

وأكد الصندوق، أن أي جهة أنتجت فيلمًا توثيقيًا عن ملف تطوير المناطق العشوائية لن تستطيع إنتاجه بمعلومات دقيقة وصحيحة وتوثيق فوتوغرافي أو فيديو لما كان عليه حال العشوائيات من دون ما قدمه الصندوق لهذه الجهة.

وكان صندوق التنمية الحضارية أطلق فيلم ريش نعام لتوثيق رحلة تطوير المناطق العشوائية التي كُلف بها الصندوق بعد سقوط صخرة الدويقة وإنشاء الصندوق بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2008 وتابع مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء.

بدأ الفيلم بتصريحات المواطنين ساكني العشوائيات في الماضي، والتي تعكس حالة السنوات من التهميش والإهمال وعدم الحل أو ربما عدم الرغبة لحل المشكلة، فقد اشتكى أحد المواطنين من إقامة 8 أفراد في غرفة واحدة، وتحدثت مواطنة أخرى عن الحياة غير الآدمية التي تعيشها، ووصف آخر الحالة المعيشية لأسرته كأنهم يعيشون في سجن.

واستعان الفيلم بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته للحكومة بإيجاد حل لمشكلة العشوائيات، قائلًا: "لا يمكن هنسمح إن يبقى عندنا عشوائيات تاني أبدًا، شوفوا حل لأن دي حكايتنا الحقيقية والتحدي اللي عاوزين ننجزه ونهزمه ومتهزمناش العشوائيات".