Masrawy logo white

الإفتاء توضح حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة

08:14 م الخميس 28 أكتوبر 2021
الإفتاء توضح حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد إليها سؤالًا حول حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة.

ونشرت الدار عبر حسابها الموّثق في "فيسبوك" منشورًا للرد على السؤال قائلة: "ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ". ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين".

وأضافت: "ذهب الحنفية وسفيان الثوري إلى جواز كشف المرأة قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]".

وقالت: "الراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة. ولا يُنْكَر المختلَفُ فيه".

دار الإفتاء المصرية حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة الصلاة

الخبر التالى:

"إنجاز الدولة".. صندوق التطوير الحضري يصدر بيانًا بشأن فيلم "ريش نعام"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا