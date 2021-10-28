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حدث في 8 ساعات| أسعار زيت التموين الجديدة بعد الزيادة وتقلبات الطقس بداية من السبت

08:03 م الخميس 28 أكتوبر 2021
حدث في 8 ساعات| أسعار زيت التموين الجديدة بعد الزيادة وتقلبات الطقس بداية من السبت

زيت التموين

(مصراوي):

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزير التموين رفع أسعار الزيت التمويني، وحقن 28 طفلًا بالعلاج الجيني بعد تشخيص إصابتهم بالضمور العضلي الشوكي، وتغيرات حادة وسريعة في الطقس تصل إلى القاهرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزارة التموين الزيوت زيت التموين أسعار زيت التموين علي المصيلحي

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