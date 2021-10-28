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بعد إلغائه بقرار من محافظ الجيزة.. أين موقف أبوالهول الجديد؟

07:38 م الخميس 28 أكتوبر 2021
بعد إلغائه بقرار من محافظ الجيزة.. أين موقف أبوالهول الجديد؟

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب ورئيس جهاز السرفيس، بمتابعة عدم عودة السيارات بموقف "أبو الهول" العشوائي مجددًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك عقب قرار المحافظ، بإلغاء موقف سيارات الأجرة "ميكروباص" العشوائي بجوار مدرسة أبو الهول مدخل شارع المحكمة وسط انتشار الخدمات المرورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وقال مصدر بالمحافظة، إنه تم نقل الموقف أسفل نفق الهرم، بعيدا عن مدرسة أبو الهول حفاظا على سلامة الطلاب ولعدم إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة، خاصة وأنها تشهد كثافات مرورية كبيرة.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن مجموعة العمل التي تضم حي جنوب الجيزة ومدير قطاع الغرب ونائب مدير المرور للقطاع وتم نقل الموقف.

بدورها، عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة انتشارها بشارع فيصل والطرق البديلة لشارع الهرم؛ لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات نتيجة غلق شارع الهرم.

أحمد راشد محافظ الجيزة جهاز السرفيس موقف أبو الهول

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