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"شردي وشاهينو والبدري فرغلي".. 10 لوحات جديدة ضمن مشروع "عاش هنا" ببورسعيد

07:36 م الخميس 28 أكتوبر 2021
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(مصراوي):

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ندوة بعنوان "تراث بورسعيد المعماري والعمراني"، في قصر ثقافة بورسعيد، وذلك في إطار الاحتفال ببورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021.

وتحدث في الندوة كل من الدكتورة دليلة الكرداني أستاذ العمارة والتصميم العمراني بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف المقدم أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة بورسعيد.

وناقشت الندوة أسس تسجيل التراث المعماري والعمراني ببورسعيد وأهم مشاريع الارتقاء بالتراث المعماري ببورسعيد بين الحفاظ والارتقاء، وكذلك تأثير الموقع الجغرافي على العمارة والتخطيط بمدينة بورسعيد وعلاقتها بقناة السويس، وحضر الندوة العديد من المهتمين من بالتراث المعماري البورسعيدي من الأكاديميين وشباب المعماريين وجمعيات المجتمع المدني ببورسعيد.

كما قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بجولة تراثية للتعرف على أهم نماذج التراث المعماري ببورسعيد وشملت الجولة العديد من المباني والمنشآت التراثية التي بدأت من حديقة فريال ببورسعيد ثم جولة للتعريف بأهم المباني التراثية كالبيت الايطالي والفنار القديم، ثم البازارات التاريخية بالمدينة.

على جانب آخر انتهى الجهاز من تركيب 10 لوحات ضمن مشروع "عاش هنا" لأهم الشخصيات التي أثرت الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية ببورسعيد منهم البدري فرغلي، والفنان حسن العشري، والكابتن محمد شاهين، والكاتب الصحفي مصطفى شردي، واللواء أركان حرب سماح قنديل.

وستتوالى فعاليات الاحتفال ببورسعيد عاصمة الثقافة المصرية حتى نهاية عام 2021، وسيتم الإعلان مسبقا على صفحة الجهاز الرسمية على الفيس بوك وكذلك الموقع الرسمي للجهاز.​

مشروع عاش هنا بورسعيد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تراث بورسعيد المعماري والعمراني

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