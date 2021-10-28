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تحويلات شارع الهرم.. محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارع نعمة الله سيرًا على الأقدام

07:29 م الخميس 28 أكتوبر 2021
تحويلات شارع الهرم.. محافظ الجيزة يتفقد تطوير شارع نعمة الله سيرًا على الأقدام

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

(مصراوي):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الحركة المرورية وحركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الأهرام للتأكد من عدم وجود أي معوقات مرورية، حيث تضم حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تشمل الدخول يمينًا (إجباري) في اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبري العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينًا في اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

كما عاين المحافظ سيرًا على الأقدام أعمال الرصف والتطوير التي تم تنفيذها لشارع نعمه الله، وهو المسار الأخير في التحويله المرورية البديلة لشارع الأهرام.

حيث كلّف المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة رفع كفاءة الأسوار بجانبي الطريق لتظهر بالمستوى اللائق الذي يتماشى مع أعمال التطوير.

كما كلّف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، وإنشاء مطبات صناعية بالشارع قبل منطقه المدارس حفاظًا على سلامة المارة.

أحمد راشد الجيزة الحركة المرورية شارع الهرم تحويلات شارع الهرم

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