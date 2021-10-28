وكيل طاقة النواب لـ"مصراوي": أسعار زيت التموين مرتبطة بالتسعيرة العالمية

(مصراوي):

أكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب محمد الجبلاوي أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده أنواع زيوت التموين مرتبط بالأسعار العالمية وليس المحلية، موضحًا أن أنواع الزيوت يتم استرادها من الخارج ولا يوجد إنتاج محلي لها وبالتالي يعود تسعيرها للبورصة العالمية وليس محليا.

وقال الجبلاوي لـ"مصراوي"، إن الدولة تعمل حاليًا على توفير الخامات الرئيسية لإنتاج الزيوت لتحد من استرادها وبالتالي التحكم إلى حد ما في أسعارها، مؤكدًا أن هناك استراتيجية يتم العمل عليها حاليًا في الجهات المختصة تعمل على زراعة وتوفير خامات الزيوت التموينية.

وشدد على أنه لا يوجد ربط بين ارتفاع أسعار المواد النفطية "البنزين وخلافه" وبين ارتفاع أسعار زيوت التموين، مؤكدًا أن هذه بورصة عالمية وهذا بورصة عالمية أيضا مختلفة.

وأشار إلى أن الدولة تتدخل دائما للعمل على الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار في مختلف السلع، لافتا إلى أنه نظرا لعودة الحياة إلى طبيعتها في الأسواق العالمية مع تعايش الدول مع فيروس كورونا بدأت بعض السلع ترتفع ونتوقع ارتفاع أسعار سلع أخرى للسبب ذاته.

وطالب الجبلاوي الجهات التنفيذية بضرورة استمرار الحملات على السوق المحلي لمنع التلاعب بالأسعار، مشددا على ضرورة أن تقوم كافة الجهات الشعبية والتنفيذية بحماية المستهلك وعدم ترك السوق لبعض التجار الجاشعين.

ونوه وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن مجلس النواب سيكون مراقبا كعادته، للجهات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة حتى تستقر الأسعار، مطالبا المواطنين أيضا بعدم القيام بأي سلوكيات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للسلع الرئيسية.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر زيت التموين من 21 إلى 25 جنيها للعبوة زنة 1 لتر، و20 جنيها للعبوة زنة 800 مللي وذلك بداية من مقررات شهر نوفمبر القادم.

وأرجع الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الأسعار العالمية نتيجة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدًا على أن الوزارة ستراجع الأسعار فور تراجعها عالميًا.

ويعد هذا الارتفاع هو الثاني لأسعار الزيت على البطاقات التموينية، حيث قرر الوزير نهاية مايو الماضي تحريك سعر الزيت التمويني إلى 21 جنيها بدلًا من 17 جنيها للعبوة زنة 1 لتر بداية من يونيو بعد زيادة أسعار المنتج عالميًا.

وشهدت أسعار الزيوت خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى الآن ارتفاعا في سعر المادة الخام، وصلت إلى ما يقرب من 24 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.

يذكر أن 64 مليون مواطن يصرفون السلع التموينية بواقع 50 جنيها لكل مواطن على البطاقة حتى 4 أفراد و25 جنيها بداية من الفرد الخامس.

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