رئيسة "قومي المرأة" توصي بإنشاء مكتبة تشريعية تضم كافة القوانين الخاصة بالمرأة

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ووفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في المؤتمر الافتراضي الذي يحمل عنوان "تمكين المرأة في المنطقة العربية أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام"، من تنظيم بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين.



وشارك في المؤتمر كل من السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وليسيا فاسيلينكو رئيسة مكتب البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، وعادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومارتن تشونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورئيس المجلس العالمي للشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين، وهالة رمزي نائبة رئيس مكتب الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيات، ونيكول أميلين، عضوة لجنة السيدا.



ويهدف المؤتمر إلى المساعدة في إبراز أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النهوض بتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة، ودعوة خبراء لمناقشة الجهود المبذولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات.



وفي كلمتها أكدت مرسي أن التعديلات الأخيرة على الدستور المصري نصت زيادة نسبة المقاعد المخصصه للمرأة في البرلمان المصري إلى 25% ووصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية إلى 28% عام 2020 بعد أن كانت 15% في 2015، و2% في عام 2013.