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طلب إحاطة في البرلمان لعدم استلام الطلاب "سي دي" بديل الكتاب الجامعي

06:12 م الخميس 28 أكتوبر 2021
طلب إحاطة في البرلمان لعدم استلام الطلاب "سي دي" بديل الكتاب الجامعي

مجلس النواب

(مصراوي):

تقدمت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب جيهان البيومي، بـ2 طلب إحاطة لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، لعدم حصول طلاب الجامعات على الـ"سي دي" البدليل للكتاب الجامعي رغم مرور شهر على الدراسة، ودفع الطلاب المصروفات.

وقالت البيومي في الطلب الأول إن طلاب الجامعات لم يحصلوا على أي كتب أو "سي دي" الخاص بمواد الترم الأول رغم إعلان الوزارة أن الكتاب الإلكتروني جاهز، رغم دفع الطلاب المصروفات.

وتقدمت البيومي بطلب إحاطة لوزير التعليم العالي لعدم قدرة طلاب الجامعة على الدخول مكتبة الجامعة إلا في مواعيدها معينة ولا تتناسب مع محاضرتهم، بالإضافة إلى عدم وجود إنترنت في المكتبة وجود نسخة واحدة للمراجع.

كما تقدمت باقتراح بشكاوى بسبب عدم إعادة الشيئ إلى أصله في شوارع المنيل عقب تركيب كابلات كهرباء، وخصوصًا أن الأجواء تدخل في الشتاء وسقوط أمطار، ما قد يتسبب في إضرار جسمية للمواطنين.

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مجلس النواب الكتاب الجامعي البرلمان خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي

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