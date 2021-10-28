محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف توسعات طريق المريوطية

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(مصراوي):

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات التي تم ضمها لمسار الطريق بمحور المريوطية نطاق حي الطالبية.

ووجّه المحافظ مدير مديرية الطرق بضرورة الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه لتتماشى مع أعمال التطوير الذي شهدها محور المريوطية، مشددًا على رئيس حي الطالبية بالتواجد الميداني بذلك القطاع الحيوي ومتابعة عمل الشركات أولًا بأول مع عدم السماح بوجود أي تعديات أو إشغالات بمسار الطريق لما له من أهمية مرورية حيث يعد أحد مسارات التحويلات المرورية البديلة عن شارع الأهرام.

كما كلّف المحافظ بالاهتمام بتدعيم الطريق ببالوعات صرف الأمطار، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة أسوار المنشآت بمسار التطوير.

رافق المحافظ خلال الجوله المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.