فلوجة فلسطين وأذربيجان يتألقون بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

مفتي الجمهورية: مصر تعيش نموذجًا فريدًا في الحوار والتعددية

(مصراوي):

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدداً من العروض الفنية للفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

واستضافت مدينة فايد فرقة المكسيك التى قدمت أنواع مختلفة من الرقصات المستوحاة من تراث أمريكا اللاتينية منها "كاستيلو فيلاسكو، جرابى ميكسينو، زهرة الأناناس"، التى تعبر عن البيئة والفلكلور الشعبى الخاص بهم.

ومن الموروث الشعبى قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية عرض فنى تتضمن عدة استعراضات فنية ومنا "الصعيدى، الفلاحى، الحجالة، الجول، الكف، التحطيب".

بينما استقبل نادى الفيروز فرقة أذربيجان للرقص البوب الشعبى "جانجي"، حيث قدمت باقة من الرقصات الإيقاعية السريعة التى تعكس الهوية الوطنية للفن التقليدى، أعقبه عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية قدمت خلاله باقة من الاستعراضات منها "رقصة الدبكة والدحية، قيمو الافراح، رجال سيناء"، بجانب عرض فنى لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية بقيادة محمد حسين، تصميم الاستعراضات عمرو عجمى، وقدمت خلاله باقة من الاستعراضات المميزة التى تعكس الفلكلور الاسماعيلاوى منها "الصيادين، بتغنى لمين، نوح الحمام، أه يا لاللى، الضمة"، موسيقي وألحان وغناء الفنان ماهر كمال.

وفي التل الكبير قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرض فنى تضمن "رقصه العصايا، التحميله، التنورة، عروسة المولد"، تلاه باقة من التبلوهات الفنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف منها "الحوايا، كف العرب، الفرح الساقين، التحميلة".

وذلك ضمن فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والتى تقام برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.