توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان في مجالي الموارد المائية والري

مفتي الجمهورية: مصر تعيش نموذجًا فريدًا في الحوار والتعددية

كتب- أحمد مسعد:

شهد حفل ختام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، وقّع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

وصرح عبدالعاطي أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، تدعيمًا للعلاقات الثنائية بين شعبي البلدين والتي بلغت درجات عالية من التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون.

وصرح وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان أن هذا البرتوكول يأتي تتويجًا لسنوات من الدعم المصري لدولة جنوب السودان تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل مشروعات حفر الآبار الجوفية وسدود حصاد مياه الأمطار وتطهير المجاري المائية ومحطات رفع المياه وإنشاء المراسي النهرية، ودراسات جدوى سد واو متعدد الأغراض.

ويتضمن البرتوكول التعاون بين البلدين في تطهير المجاري المائية بدولة جنوب السودان، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في دولة جنوب السودان بما يعود بالنفع المباشر على مواطني جمهورية جنوب السودان.