برئاسة مدبولي.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

كتب - محمد سامي:

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، شهد اليوم بمقر المجلس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، بشأن وضع آلية لإدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وكذا تحقيق التكامل في قواعد البيانات المكانية للمدن الجديدة التي تم تنفيذها وضمان استدامتها، بجانب استكمال تطوير خدمات المواطنين في باقي أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

وحضر التوقيع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.