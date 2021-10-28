تصل لـ 40 دولارا للشخص.. تطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالفنادق بداية نوفمبر

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن الأول من شهر نوفمبر المقبل سيشهد تطبيق حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية، وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخرا.

وبحسب بيان اليوم، ومن المقرر أن يكون الحد الأدنى 28 دولارا للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم و40 دولارا للشخص في الفنادق من فئة الـ 5 نجوم، والذي يتم بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق.

يأتي ذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري وبكفاءة الفنادق والمنتجعات السياحية وبمستوى الخدمات المقدمة بها لتتناسب مع المستوى العالمي.